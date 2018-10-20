«سرور» يعمّ نادي الإمارات بنقطة الشامخة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

خطف مدافع الإمارات سعد سرور فرحة لاعبي بني ياس، وسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 96، ليخرج فريقه بنقطة غالية، ومتعادلاً بثلاثة أهداف مع السماوي في المباراة «المجنونة» التي جرت أمس، على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، وبدأ بني ياس التسجيل عن طريق بيدرو كوندي في الدقيقة السابعة، وتعادل وليد عنبر للإمارات في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني تقدم الإمارات بالهدف الثاني عن طريق سعيد سالم في الدقيقة 47، وتعادل البديل أحمد مال الله لبني ياس في الدقيقة 83، ثم خطف فيصل الخديم الهدف الثالث لبني ياس في الدقيقة 86، قبل أن يخطف المدافع سعد سرور هدف التعادل الثالث للإمارات في الدقيقة 96، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بني ياس إلى سبع نقاط، وارتفع رصيد الإمارات إلى أربع نقاط.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد أفضلية لفريق بني ياس في وسط الملعب، وهاجم الفريق بقوة من البداية أملاً في إحراز هدف مبكر، وتحقق له ما أراد عندما أرسل المدافع حسن المحرمي كرة طولية خلف دفاع فريق الإمارات إلى قلب الهجوم المتقدم بيدرو كوندي، الذي استقبل الكرة وراوغ الدفاع، وسدّد الكرة داخل الشباك مسجلاً الهدف الأول.

بعد الهدف واصل فريق بني ياس سيطرته على منطقة الوسط، وكاد ليروي جورج أن يسجل الهدف الثاني بعد انفراد صريح بالمرمى، وسدد بقوة وأنقذها الحارس أحمد الشاجي في الدقيقة الـ10.

وشعر فريق الإمارات بالحرج، وحاول القيام بهجمات مضادة وتهيأت فرصة محققة لسعيد سالم الذي سدد كرة قوية أنقذها فهد الضنحاني إلى ضربة ركنية في الدقيقة الـ11.

ورد بيدرو كوندي بفرصة ثالثة ضائعة لبني ياس في الدقيقة 22، ثم اضطر مدرب بني ياس إلى إجراء تبديل بخروج فواز عوانة الذي عاودته الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ونزل بدلاً منه فيصل الخديم في الدقيقة 37.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط هاجم فريق الإمارات أملاً في إدراك التعادل وأضاع أبوبكر سيلا فرصة محققة في الدقيقة 38، وأسفرت محاولات الصقور عن هدف التعادل بعد أن احتسب الحكم عمر آل علي ضربة جزاء في الدقيقة 44 بعد أن تعمد روبسون مدافع بني ياس الإمساك بأبوبكر كونيه، خلال كرة عرضة، وتصدي وليد عنبر لضربة الجزاء وسجل منها الهدف الأول للصقور، وبعدها أضاع سهيل النوبي فرصة ذهبية لبني ياس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط بالتعادل.

مع بداية الشوط الثاني فاجأ فريق الإمارات بني ياس بهجوم مع تراخٍ واضح من لاعبي بني ياس، وأسفر الهجوم عن الهدف الثاني للصقور عن طريق المجتهد سعيد سالم، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، وسدد الكرة لتصطدم بالحارس فهد الضنحاني، وتسكن الشباك في الدقيقة 47، ووضع الهدف بني ياس في مأزق كبير.

وحاول لاعبو السماوي الهجوم من أجل التعادل وقبل فوات الوقت، وأضاع يوسف جابر فرصة التعادل عندما تلقى كرة بينية من الجهة اليسرى وسدد الكرة قوية بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 55، وكان يمكنه التمرير أفضل إلى كوندي الذي كان في وضع مناسب للتسجيل.

ولم يتراجع فريق الإمارات للدفاع، وبادل بني ياس الهجوم ومع الضغط المبكر الذي مارسه هجوم الإمارات كثرت أخطاء مدافعي بني ياس، خصوصاً بعد تقدم ظهيري الجنب يوسف جابر وسالم علي للأمام للمشاركة في الهجوم، ولم يستطع بني ياس اختراق الدفع الأخضر حتى الدقيقة 66.

ولم ييأس بني ياس وهاجم بقوة، واستطاع البديل أحمد مال الله (لاعب الإمارات السابق) تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 بضربة رأس إثر ضربة ركنية، وتلاه فيصل الخديم بالهدف الثالث في الدقيقة 86، إثر دربكة أمام المرمى، ثم خطف المدافع المتقدم سعد سرور هدف التعادل القاتل للإمارات في الدقيقة 96.

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