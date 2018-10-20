النصـر يضـرب مـوعداً مع الوصل في نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب النصر موعداً (مساء بعد غدٍ) مع جاره الوصل في نهائي كأس نائب رئيس الدولة، وذلك بتخطيهما أول من أمس، عقبة نصف النهائي، عقب تحقيق العميد لانتصار عريض على الشارقة «100-78»، وإقصاء الإمبراطور لحامل اللقب شباب الأهلي بنتيجة «94-87».

أمّا على مستوى تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فقد حقق الظفرة فوزٍاً صعباً على بني ياس «75-69»، وتخطى البطائح الجزيرة «67-63»، والفرق الأربعة ستعاود اللعب بعد غدٍ، حيث يواجه السماوي الجزيرة على المركزين السابع والثامن، ثم لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بين الظفرة والبطائح.

وتقدم الوصل مع نهاية الفترة الأولى «29-21»، لكن الفريق وجد نفسه متأخراً مع نهاية الفترة الثالثة بنتيجة «67-73»، بعد فترتين ثانية وثالثة هيمن على نتائجهما فريق شباب الأهلي «26-21 و26-17»، قبل أن يستعيد الفريق الأصفر اتزانه في الفترة الأخيرة التي نجح في حسم نتيجتها «27-14»، وضمان فوزه في المباراة المهمة.