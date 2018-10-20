108 قوارب في صراع على اللقب الختامي لـ «الشراعية 43 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية اليوم إلى شواطئ دبي، التي تحتضن بداية من الساعة الواحدة ظهراً منافسات سباق الجولة الثالثة الختامية لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وينتظر أن يشهد السباق مشاركة كبيرة تصل إلى 108 قوارب، ومنافسة ساخنة بين المشاركين من النواخذة والبحارة، من أجل إضافة نقاط جديدة إلى رصيدهم والصعود إلى منصة الكبار والظفر بصدارة الترتيب العام لبطولة هذه الفئة. ومن المنتظر أن ينطلق السباق الكبير من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية المعتاد في شواطئ دبي قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث سيمر سينار القوارب بين أجمل الوجهات السياحية في الإمارة بين جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا، ويتوقع أن يقام السباق في أجواء مناسبة تساعد في وصول القوارب بالسرعة المطلوبة.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات من أجل إنجاح السباق بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي.

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني الخاص بالسباق، حيث دعت كل النواخذة والبحارة إلى الوصول مبكراً إلى نقطة التجمع.