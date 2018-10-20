5 عوامل ترفع درجة حرارة مباراة الشارقة وعجمان

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

تتجه الأنظار عند الساعة الخامسة من مساء اليوم نحو استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة، الذي يستضيف مواجهة الشارقة «المتصدر» مع عجمان في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يبحث الفريقان عن الفوز والنقاط، خصوصاً الشارقة الذي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن العين الذي يشاركه الرصيد نفسه.

وتزيد خمسة عوامل من إثارة «لقاء الشارقة وعجمان»، تتمثل في رغبة الشارقة صاحب الأرض والجمهور في مواصلة انتصاراته، والانفراد بالصدارة في حال تعثر العين والوحدة، وحفاظ «الملك» على سجله خالياً من الهزائم في الدوري حتى الآن، بعدما فاز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة فقط أمام الجزيرة في الجولة الماضية، فضلاً عن القوة الهجومية الضاربة للشارقة، التي تسبب هاجساً كبيراً لدفاع البرتقالي، بجانب أن هذه المواجهة تمثل تحدياً كبيراً بين مدربين عربيين في الدوري، هما مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الذي يتطلع للفوز الخامس في الدوري، ومدرب عجمان المصري أيمن الرمادي الذي يسعى بدوره لإلحاق الهزيمة الأولى بالملك الشرقاوي وإيقاف انتصاراته، إضافة إلى التحدي الكبير بين حارسي الفريقين الشقيقين، عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، وعلي الحوسني حارس مرمى عجمان، في محافظة كل منهما على شباكه خالية من الأهداف، فضلاً عن أن لاعب الشارقة السابق وعجمان الحالي، البرازيلي فاندر فييرا، يريد أن يثبت لمدربه السابق العنبري أنه لا يستحق الرحيل عن الشارقة.

ويملك الشارقة قوة هجومية ضاربة، تعمل لها كل الفرق ألف حساب، ممثلة في البرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه إيغور، بجانب لاعب الرأس الأخضر ريان منديز، لذلك فإن الشارقة يتطلع لمواصلة تفوقه وعلو كعبه على عجمان، بعدما فاز عليه في الموسم الماضي بهدف دون رد، ذهاباً وإياباً، فضلاً عن فوزه عليه في كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن الشارقة خسر في ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي، إلا أن تركيزه كان منصباً على تجهيز لاعبيه للدوري.

في المقابل، يخوض عجمان، الذي يحتل المركز التاسع برصيد ست نقاط، بعدما فاز في مباراتين وخسر في ثلاث، المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز الثمين الذي حققه على بني ياس في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

واستغل مدربا الفريقين فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعبين الأساسيين للدوري بشكل عام، ولهذه المباراة، ومنح اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة في كأس الخليج العربي.