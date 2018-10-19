ريجيكامب: لايزال الوقت مبكراً لتحديد مدة غياب العكبري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الروماني ريجيكامب، إن الجهاز الفني ولاعبي الفريق يتمنون الشفاء العاجل للاعب وسط الفريق أحمد العكبري، الذي تعرض لحادث سير أمس ، مشيراً إلى أن الوقت لايزال مبكراً للحديث عن حجم إصابته وتحديد مدة غياب اللاعب.

وأكد ريجيكامب، أمس، خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه أمام الظفرة غداً السبت، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي: المباراة بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً، ولابد فيها من التركيز واللعب بشكل جيد، والتقليل من الأخطاء، واستغلال الفرص أمام المرمى، حتى يمكن تحقيق الفوز، والحصول على النقاط الثلاث.

وقال: سيفتقد الوحدة الظهير الأيمن محمد برغش، الذي سيغيب من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، بسبب إصابة في العضلة الضامة مع المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا. وأشار إلى أن الوحدة فريق قوي ولديه لاعبون جيدون، ومتمنياً أن يقدم اللاعبون الدوليون العائدون من المنتخب أداء جيداً، خصوصاً أن الظفرة سيحاول الدفاع والاعتماد على المرتدات، ويجب أن يكون الوحدة حذراً من مهارات بعض لاعبي الظفرة.

وعن التفوق التاريخي للوحدة على منافسه، قال: لا ننظر لذلك والأهم كيف سيكون أداء اللاعبين في المباراة، وندخل اللقاء بإصرار عال وبجاهزية 100%. وعن إمكانية منح الفرصة لعناصر شابة، قال: هناك لاعبون شاركوا مع المنتخب وبالتأكيد قد نراهم في الملعب، وسنلعب بأفضل 11 لاعباً، ومن هم في أفضل مستوى من الجاهزية.

وعن وجود لاعبين سابقين من الوحدة في صفوف الظفرة، ومعرفته بقدراتهم مثل خالد باوزير وسهيل المنصوري، قال: بالتأكيد ستكون حماستهم كبيرة، ويريدون إثبات أنهم لاعبون جيدون.