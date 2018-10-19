3 مواطنات يحصلن على شهادة «مدرب قوة بدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

منح اتحاد بناء الأجسام شهادات تدريب إلى ثلاث مواطنات للعمل كمدربات في القوة البدنية، وهن: ابتسام عبدالله، ومريم يوسف الريس، وآمنة المهري، وذلك في الدورة التدريبية التي اختتمت، أول من أمس، بمركز إعداد القادة في دبي، بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة شريف العوضي، والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد المري، ومدير مركز إعداد القادة عبدالرحمن بني ياس، والتي شارك بها 32 مدرباً ومدربة، وأشرف عليها بطل العالم الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، والسكرتير الفني لاتحاد اللعبة عبدالمجيد يزبك.

وحاضر في الدورة، التي استمرت اربعة ايام، كل من المحاضرين الدوليين حمد العجمي وخالد الحاي، واللبناني حسن قعيق، والسويدي باتريك، بمشاركة اللبنانية غيداء شمس الدين.