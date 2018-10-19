شباب الأهلي ودبا.. مباراة البحث في «السجلّات»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يحلّ فريق شباب الأهلي، اليوم، ضيفاً على دبا الفجيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وستكون هذه المباراة أول ظهور رسمي للمدرب الجديد لشباب الأهلي، الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، الذي يتحمل مسؤولية قيادة الفريق خلفاً للتشيلي سييرا.

ويمتلك أروابارينا سجلاً جيداً في لقاءاته أمام دبا حين كان مدرباً للوصل، حيث لعب ضده في أربع مباريات، فاز في ثلاث وخسر واحدة، كما أن كعب شباب الأهلي عالٍ على دبا في الدوري والكأس. وسبق لشباب الاهلي أن فاز على دبا 1-0، وتعادلا 1-1، في الموسم الماضي، بينما فاز شباب الاهلي ذهاباً واياباً 4-1، و0-2، في الموسم قبل الماضي.

وفي أول امتحان له، يأمل أروابارينا أن يدشن مشواره من بوابة الانتصارات، وأن يواصل الفريق البناء على الفوز الأخير في الجولة الماضية على كلباء.

وتقام المباراة الساعة 17:00 على استاد الفجيرة، وتشكل منعطفاً مهماً لشباب الأهلي الراغب في رفع نقاطه إلى تسع، والارتقاء بعيداً عن مركزه الثامن.

في المقابل، يخشى مدرب دبا، البرازيلي كاميلي، أن يكون مهاجم الفريق الأساسي الأردني ياسين البخيت مرهقاً بعد العودة من المشاركة الدولية في أيام «فيفا» مع منتخب بلاده، إلا أنه يشعر بارتياح كونه للمرة الأولى سيدفع بكل محترفيه الأجانب.

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