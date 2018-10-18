كايزر: غير واثق من مشاركة مبخوت وليوناردو أمام العين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر إنه غير واثق من مشاركة مهاجم الفريق الدولي علي مبخوت والجناح البرازيلي ليوناردو بيريرا في مباراة العين التي تقام مساء بعد غد السبت على استاد هزاع بن زايد في الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي بسبب الإصابة.

وقال كايزر في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر تدريبات الفريق بقصر الإمارات " علي مبخوت لايزال يتدرب منفردا مع الجهاز الطبي للفريق وأعتقد أن موقفه غامض من المشاركة في مباراة العين وهو لديه رغبة كبيرة في المشاركة لكن الامر يتوقف على مدي جاهزيته ورأي طبيب الفريق.

وبخصوص ليوناردو فهو لم يشارك في المران الجماعي اليوم وموقفه أيضا غامض وسنرى ماذا سيحدث غدا.

وعن المباراة قال " أعتقد أنها واحدة من المباريات الصعبة للفريقين وسنلعب للفوز للتواجد في صدارة المسابقة ، ورغم أهمية المباراة وجماهيريتها لكنها لن تكون حاسمة في صراع المنافسة ، والعين فريق كبير ويملك لاعبين على مستوى عال سواء مواطنين أو أجانب ، ونحن مستعدون من أجل تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية ، ولا أستطيع توقع سيناريو المباراة لكني واثق من رغبة الفريقين في اللعب بأسلوب هجومي لتحقيق الفوز".