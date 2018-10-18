3 مواطنات يحصلن على شهادة «مدرب قوة بدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

منح اتحاد بناء الأجسام شهادات تدريب إلى ثلاث مواطنات للعمل كمدربات في القوة البدنية، وهن: ابتسام عبدالله، ومريم يوسف الريس، وآمنة المهري، وذلك في الدورة التدريبية التي اختتمت أول من أمس، بمركز إعداد القادة في دبي، بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة شريف العوضي والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد المري، ومدير مركز إعداد القادة عبدالرحمن بني ياس، والتي شارك بها 32 مدربا ومدربة، وأشرف عليها بطل العالم الاماراتي فيصل الغيص الزعابي، والسكرتير الفني لاتحاد اللعبة عبدالمجيد يزبك.

وحاضر في الدورة التي استمرت لاربعة ايام كل من المحاضرين الدوليين حمد العجمي و خالد الحاي، و اللبناني حسن قعيق والسويدي باتريك، بمشاركة اللبنانية غيداء شمس الدين.