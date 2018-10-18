الـ 4 الكبار في اختبار نصف نهائي السلة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تستكمل مساء اليوم مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة التي ستحدد نتائجها هوية الفريقين المنافسين على لقب النسخة الـ13. ويلعب اليوم حامل اللقب شباب الأهلي في مباراة تقام الثامنة والربع مساء مع الوصل على صالة النصر، يسبقها لقاء السادسة والنصف على صالة شباب الأهلي، ويجمع فريقي الشارقة والنصر.

وتُقام اليوم أول أدوار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة، بلقائي الجزيرة والبطائح، والظفرة وبني ياس.

ونجحت الفرق الأربعة في بلوغ نصف النهائي، بعد فوز شباب الأهلي على الوافد الجديد الظفرة «88-53»، قبل أن يضمن الوصل بطاقة تأهله بفوزه على بني ياس «87-75»، والشارقة على الجزيرة «91-77»، والعميد على البطائح «80-71».