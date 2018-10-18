المصدر: دبي

التزام

جذب المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الأنظار بالتزامه حضور المؤتمرات الصحافية، إذ يحضر قبل بداية المؤتمر بنحو 30 دقيقة، وهو ما كانت تعانيه وسائل الإعلام مع المدرب السابق، التشيلي لويس سييرا، الذي كان دائم التأخير.

«هاشتاغ»

أطلقت جماهير فريق العين «هاشتاغ» على موقع «تويتر» بعنوان: «قوة العين بجمهوره»، من أجل استقطاب أكبر عدد من الجماهير لمباراتهم المقبلة أمام الجزيرة، بعد غدٍ، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

شوكوروف

تقدم نادي الشارقة لكرة القدم على صفحته عبر «توتير» بالتهنئة للاعب الفريق الأول، المحترف الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، بمناسبة قدوم مولودته الأولى.