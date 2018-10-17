عائلة "الحوسني" تحدد مصير مباراة الشارقة وعجمان

المصدر: سيد مصطفى-دبي

سيكون مصير نتيجة مباراة الشارقة وعجمان المقررة السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بكرة القدم، مرهونا بيد عائلة "الحوسني"، حيث ستولى الشقيقان عادل وعلي الحوسني مهمة حراسة المرمى في كلا الفريقين في مواجهة من النادر حدوثها في ملاعب كرة القدم.

وسيلعب عادل الحوسني في التشكيلة الأساسية لفريق الشارقة الذي يتصدر الدوري حاليا برصيد 13 نقطة (بالمشاركة مع العين) دون أن يتذوق طعم الخسارة (له 4 انتصارات وتعادل واحد)، فيما سيتولى شقيقه علي الحوسني مهمة الدفاع عن عرين نادي عجمان الذي يحتل المركز التاسع وله 6 نقاط.

وسبق أن جمعت عادل الحوسني مواجهة واحدة مع شقيقه علي الحوسني خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وكانت الغلبة فيها لـ«عادل»، الذي تفوق فيها الشارقة بهدف دون رد، في حين غاب علي الحوسني عن المواجهة الثانية بداعي الإصابة.

وأكد حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني أنه "رغم التحدي بينهما في الملعب الا أن ذلك لن يؤثر في علاقتنا كشقيقين كونها علاقة طيبة خارج الملعب، بينا داخل الملعب ولاء كل لاعب لفريقه".

وقال عادل لـ"الإمارات اليوم": "شيء طبيعي أن يكون هناك تحد بيني وبين شقيقي علي، والمباراة لن تكون سهلة على كل منا".

وعن الأجواء العائلية بينهما في المنزل، قال: "الأمور طبيعية، لكن الوالدة محتارة، ولا تعرف إلى أي منا ستميل في هذه المباراة".

وظهر عادل الحوسني بمستوى فني متطور خلال الفترة الاخيرة، ورشحه مراقبون للإنضمام الى صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد حاليا لكأس آسيا 2019 بالإمارات يناير المقبل، واسهم عادل بشكل كبير في النتائج الإيجابية التي حققها الشارقة في الدوري.

من جانب آخر، أكد عادل جاهزية "الملك" للقاء عجمان، مشددا على أن الفريق بحاجة إلى جهود كل لاعب، وأنه محتاج إلى 26 لاعبا خلال الموسم الحالي.