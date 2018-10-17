البلوشي بطلاً لسباق الإمارات للدراجات في كلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أحرز درّاج نادي شباب الأهلي ماجد البلوشي، لقب سباق الإمارات للدراجات، الذي أقيم في كورنيش كلباء، مروراً برأس الخيمة، وامتد على مسافة 76 كم، في السباق الذي شارك فيه 165 دراجاً من مختلف الجنسيات.

وقطع البلوشي مسافة السباق في زمن 1.57.23 ساعة، بينما حل ثانياً أحمد المنصوري، وثالثاً جابر المنصوري. وفي فئة الهواة مواطنين، فاز راشد البلوشي بالمركز الأول بزمن 1.59.23 ساعة، وجاء ثانياً أحمد المري، ومنصور سالم ثالثاً.

وفي السباق المفتوح لكافة الجنسيات جاء الدراج البريطاني سام ستولري في المركز الأول، وحل ثانياً الدراج الكندي ديفيد ويليمز، وحل في المركز الثالث الدراج البريطاني سيمون هينلي.أما بالنسبة للسيدات، ففازت باللقب دريدري كاسي من إيرلندا.