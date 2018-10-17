كايزر: الجزيرة جرّب أساليب لعب جديدة أمام الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن فريقه حقق مكاسب عدة خلال مباراته أمام الشارقة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، التي أقيمت أول من أمس، وانتهت بفوز «فخر أبوظبي» بهدف دون رد، من بينها أن الفوز كان مهماً للغاية، كونه جاء بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام العين، فضلاً عن أنه جرب أساليب لعب جديد تمثلت في الدفع بخمسة لاعبين في خط الوسط والاعتماد على مهاجم واحد فقط، إضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين، مشيراً إلى أن الأمور صارت لمصلحتهم خلال المباراة، وتمكنوا من حصد النقاط الثلاث ورفع رصيدهم إلى سبع نقاط.

وقال مارسيل كايزر، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الاستفادة الأكبر في المباراة تمثلت في منح فرص اللعب لبعض اللاعبين الشباب، ودفعت كذلك ببعض اللاعبين الأساسيين للمحافظة على لياقة المباريات استعداداً للفترة المقبلة».

وبخصوص جلوس المحترف الهولندي، ناصر برازيت، الذي سجل هدف الفوز للجزيرة في مواجهة الشارقة على مقاعد البدلاء، أوضح كايزر: «ناصر انضم لتحضيرات الجزيرة في فترة متأخرة، لذلك لم يصل إلى الجاهزية البدنية الكاملة، ونحرص على الدفع به في مباريات كأس الخليج العربي لتجهيزه للدوري».

من جهته، أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه من الصعب على الشارقة الاعتماد على 11 لاعباً فقط طوال الموسم، مشدداً على أهمية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين بالفريق للدخول في أجواء المباريات، معتبراً أن أي خسارة للفريق في كأس الخليج العربي ستؤثر سلباً في الجهاز الفني واللاعبين خلال مسيرة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق حصل على فرص عدة أمام الجزيرة لكنه لم يحسن استغلالها.

وأضاف العنبري، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لابد من الصبر على اللاعبين الشباب، حتى نتمكن من تكوين صف ثانٍ من اللاعبين ليكونوا جاهزين خلال المواسم المقبلة، أسوة ببقية الأندية التي تتنافس حالياً على جميع البطولات».