3 مطالب للمنتخب قبل 80 يوماً من انطلاق كأس آسيا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أنهى المنتخب الوطني معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة برشلونة الاسبانية بالخسارة أمام منتخب فنزويلا بهدفين دون مقابل، بعد أن كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام منتخب الهندوراس بهدف لكل منتخب، ليغلق الأبيض الإماراتي مرحلة جديدة من الاستعداد للبطولة الأهم كأس آسيا والذي تنطلق يوم 5 يناير المقبل في الإمارات، وأكد لاعب العين والمنتخب الوطني السابق سالم جوهر، أن هناك 3 مطالب رئيسية للأبيض الإماراتي يجب تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة والتي تصل إلى 80 يوماً نرصدها في التقرير التالي:-

- استقرار التشكيل

أوضح سالم جوهر أن الفترة القادمة تتطلب ثبات على التشكيل بنسبة كبيرة والدفع بالعناصر البديلة أيضاً في الشوط الثاني، ولكن يجب بشكل عام الثبات وإعطاء الفرصة للاعبين للتواجد معاً خاصة في ظل عدم إعطاء الفرصة لنسبة كبيرة من هؤلاء اللاعبين في انديتهم وهو ما يتطلب تجمعات كثيرة خلال الفترة القادمة.

- مساعدة الأندية

وجه سالم جوهر الانتقاد إلى الأندية وعدم مساعدتها للمنتخب من خلال الاعتماد على المهاجمين الأجانب وحتى اللاعبين القادمين من وسط الملعب وعدم الاستعانة بلاعبي المنتخب الوطني، وأكد أنه من قبل كان هناك هدافين في منتخب الإمارات من لاعبي الوسط والمدافعين مثل بخيت سعد، لاعب العين السابق وغيره الكثير، وطالب جوهر الأندية بضرورة مساعدة المنتخب في هذه الفترة الهامة والدفع باللاعبين في المباريات.

- التركيز الهجومي

أوضح لاعب العين السابق أن طريقة اللعب عامة لا يجب أن تعتمد على الدفاع واللعب على الهجمة المرتدة، وهو ما ظهر في مباريات كأس الخليج وهذا قد يكون أمر طبيعي للمدرسة الإيطالية التي تعتمد على الدفاع، ولكن هذا قد يضر المنتخب ولا ينجح فيجب التنويع والاعتماد حيث أن المنتخب مطالب بالوصول إلى المباراة النهائية فيجب التركيز على الجانب الهجومي خلال الفترة القادمة.