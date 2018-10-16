"الأبيض" الأولمبي يخسر أمام نظيره المصري ودياً

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض المنتخب الأولمبي الوطني لكرة القدم إلى الهزيمة بهدف دون رد أمام نظيره المصري، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي في دبي، وتعد ثاني التجارب الودية التي تجمع الأبيض مع الفراعنة في إطار أولى مراحل إعداد كلا المنتخبين لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المزمع انطلاقها مارس المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة 58 وحمل توقيع مهاجمه طاهر محمد، مع العلم أنه سبق للمنتخبين اللقاء مساء الجمعة الماضي في تجربة ودية أولى انتهت بالتعادل السلبي.

وفي تفاصيل الودية الثانية المباراة، جاءت البداية سريعة من الضيوف، في ظل السعي لخطف هدف مبكر، عبر التنوع في الهجمات سواء الاختراق من العمق أو عبر الخاصرتين اليمنى واليسرى، كادت أن تثمر في الدقيقتين 12 و15 عن افتتاح التسجيل لولا براعة حارس المنتخب خالد البلوشي الذي تألق في إبعاد تسديدتي مهاجمي المنتخب المصري أكرم توفيق وناصر منسي من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تنوب القائم الأيسر للحارس البلوشي في الدقيقة 23 بالتصدي لتسديدة المصري ناصر ماهر، التي ابتعت باستمرار معاندة الحظ للفراعنة في مناسبتين جديدتين، بعد أن نابضت عارضة مرمى البلوشي في الدقيقة 36 في التصدي لتسديدة كابتن الفراعنة وليد عامر، واتبعت في الدقيقة 40 عودة ظهور القائم الأيمن إلى الواجهة مع استمرار معاندة الحظ للمصري ناصر منسي وحرمانه للمرة الثانية في افتتاح التسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود المصريين ضغطهم على مرمى الأبيض الذي أسفر في الدقيقة 58 عن افتتاح التسجيل عبر مهاجم الفراعنة ناصر منسي الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لم يتوانى تسديدها بقوة عن يسار حارس مرمى المنتخب البلوشي معلناً عن الهدف الأول للمنتخب المصري.

ومع انتصاف الشوط الثاني، نشط الأبيض من الناحية الهجومية، في ظل المحاولة لتعديل النتيجة، إلا أن صلابة الدفاعات المصرية حالت دون السماح للاعبي الأبيض في تشكيل خطورة تذكر على المرمى، لتضمي الدقائق حتى صافرة النهاية معلنة فوز المنتخب المصري بهدف دون مقابل.