أحمد جلال.. أول لاعب من مواليد الدولة يسجل في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

سجل لاعب الفريق الأول لنادي الحمرية، أحمد جلال أحمد، اسمه في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في المباريات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة، مستفيداً من قرار السماح للاعبين من مواليد الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين وحملة المراسيم بالمشاركة في المسابقات الرسمية، أسوة بالمواطنين.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من المباراة التي فاز بها الحمرية على العربي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وهو أسرع هدف في الموسم الحالي.

وبهذا الخصوص عبّر مدرب الحمرية، سليمان حسن البلوشي، عن سعادته بما قدمه اللاعب من مستوى فني مميز، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد يستحق اللاعب أحمد جلال الإشادة، ونتمنى أن يعزز ذلك بمستويات فنية أفضل في المباريات المقبلة، وبما يؤهله ليكون في الواجهة».

وتابع: «لدينا ثلاثة لاعبين في هذه الفئة، وجميعهم مميزون، وهم فضلاً عن أحمد جلال، كل من محمد بن غريب المطروشي، وسالم سليمان، ويلعبون في مراكز مختلفة، ونتوقع أن يقدموا مستويات فنية مميزة مستقبلاً».

وبخصوص الهدف الذي سجله أحمد جلال، قال البلوشي: «لقد كان هدفاً جميلاً، ومنح زملاءه اللاعبين دافعاً معنوياً مبكراً لتحقيق الفوز».