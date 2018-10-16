نجاح عملية الرباط الصليبي للاعب دبا الحصن بيشو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن نجاح العملية، التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عدنان بيشو، في مستشفى القرهود بدبي، بعد تعرضه لإصابة سابقة في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، أثناء تدريبات الفريق، استعداداً للموسم الحالي، وغادر المستشفى يوم أمس بعد استقرار حالته الصحية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، خميس خصاو، بالتهاني للاعب بعد نجاح العملية، متمنياً له العودة السريعة للملاعب.

من جهته، قال الأمين العام للنادي، جمعة الحمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «سعداء بنجاح العملية، ونتطلع إلى أن يتعافى اللاعب بسرعة، وثقتنا عالية بالتزام اللاعب بالبرنامج العلاجي، من أجل الشفاء والعودة للتدريبات بأسرع ما يمكن».

بدوره، أثنى اللاعب على اهتمام مجلس الإدارة، مقدماً الشكر إلى أسرة النادي.