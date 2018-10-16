الشارقة يطلب «النصر» لصدارة كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

يحلّ فريق الشارقة في السابعة من مساء اليوم، ضيفاً على النصر في لقاء يجمعهما لحساب الجولة الافتتاحية من الدور الثاني في مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد لمرحلة الرجال، يتطلع من خلاله كلا الفريقين إلى تحقيق انتصار يهدي صاحبه الانفراد بصدارة فرق المجموعة الأولى، خصوصاً أن كلاً من العميد والملك قد أنهيا الدور الأول متشاركين في الصدارة والنقطة 11 التي حققاها من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد ظهر في لقائهما سبتمبر الماضي، في افتتاح البطولة بنتيجة «19-19». وتشهد الجولة وفي التوقيت ذاته، حلول الوحدة ضيفاً على الجزيرة، في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الضيافة لتجديد انتصارهم في الدور الأول على العنابي «20-15» ، فيما يطلبها الوحدة بشعار الانتصار الأول في البطولة.