منتخب بناء الأجسام يحرز 6 ميداليات في مقدونيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام بست ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات) في بطولة كأس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، التي أقيمت أول من أمس في مقدونيا، وسيتوجه المنتخب اليوم إلى روسيا حيث سيشارك في بطولة روسيا غراند بريكس التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 21 الجاري. ونال لاعب المنتخب الوطني موسى البلوشي الميدالية الذهبية في الفيزيك لأكثر من 180 سنتمتراً، وذهبية وكأس بطل الأبطال على مستوى البطولة بشكل عام، بينما نال الذهبية الثالثة اللاعب مشاري جمعة دار، بوزن 70 كيلوغراماً، بالمقابل أحرز الميداليات الفضيات كل من فهد الجنيبي، وفهد الجهوري، وعبدالله الشحي.