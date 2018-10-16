الأربعة الكبار يتخطون عقبة ربع نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت الواقعية فرض نفسها في منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أولى مسابقات الموسم المحلي لكرة السلة لمرحلة الرجال، بعد أن نجحت الفرق الأربعة الكبيرة المرشحة للقب في تخطي عقبة الدور الربع نهائي، الذي أقيمت مبارياته، أول من أمس، وشهدت نتائجها، مواصلة شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه للعام الماضي بفوزه على الظفرة «88-53»، وإنهاء النصر لسلسلة مفاجآت الوافد الجديد البطائح، بتحقيق العميد انتصار صعب «80-71»، وتخطي الوصل عقبة بني ياس «87-75»، وفوز الشارقة على الجزيرة «91-75».

وضرب شباب الأهلي موعداً، الخميس المقبل، مع الوصل، في أولى مواجهتي المربع الذهبي، على أن يخوض الشارقة والنصر ثاني مواجهات النصف نهائي، فيما ستدخل فرق الظفرة وبني ياس والبطائح في اليوم ذاته أولى مواجهات دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.