شباب الأهلي يعسكر في الفجيرة 4 أيام

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي سيدخل معسكراً مغلقاً في الفجيرة بداية من اليوم، وحتى موعد مباراة الفريق أمام دبا الفجيرة، الجمعة المقبلة، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، على ملعب «النواخذة».

وأكّد مصدر في شباب الأهلي أن الجهاز الفني قرر الدخول في معسكر مغلق، وذلك حتى يحصل المدرب الجديد للفريق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على فرصة أكبر للتعرف الى اللاعبين، إلى جانب توفير أعلى درجات التركيز لهم، مشيراً إلى أن قرار إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة شباب الأهلي وعجمان، أول من أمس، كان صائباً، خصوصاً أنه أسهم في مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق منذ بداية الموسم، ما يمنح الجهاز الفني خيارات أكثر في المباريات المقبلة.