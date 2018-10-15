نجاح عملية الرباط الصليبي للاعب الحصن عدنان بيشو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلن نادي دبا الحصن عن نجاح العملية التي اجراها لاعب الفريق الاول لكرة القدم عدنان بيشو والتي اجراها في مستشفى القرهود بدبي بعد تعرضه لاصابة سابقة في الرباط الصليبي لركبة رجله اليمنى اثناء تدريبات الفريق ضمن استعداداته للموسم الحالي، وغادر المستشفى يوم امس بعد استقرار حالته الصحية.

وتقدم رئيس مجلس ادارة نادي دبا الحصن خميس خصاو بالتهاني والتبريكات للاعب بعد نجاح العملية متمنيا للاعب العودة السريعة للملاعب.

من جهته قال الامين العام للنادي جمعة الحمودي، للامارات اليوم: سعداء بنجاح العملية ونتطلع الى ان يتعافى اللاعب بسرعة وثقتنا عالية بالتزام اللاعب بالبرنامج العلاجي من اجل الاستشفاء والعودة للتدريبات بأسرع مايمكن.

بدوره اثنى اللاعب على الاهتمام العالي من قبل مجلس الادارة مقدما الشكر لأسرة النادي جميعا متمنيا العودة السريعة للملاعب.