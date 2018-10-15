شباب الأهلي يتصدر كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتلى شباب الأهلي صدارة مجموعته الثانية بفوزه، أول من أمس، على ضيفه الوصل «27-25» في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الختامية من الدور الأول في بطولة كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، التي شهدت ظهور حالة التعادل بنتيجة «21-21» في لقاء الوافد الجديد الظفرة مع ضيفه العين. وعزز شباب الأهلي صدارته لفرق المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة الواحدة عن الوصل صاحب المركز الثاني، فيما أهدت نتيجة التعادل احتفاظ العين بمركزه الثالث برصيد خمس نقاط، وبقاء الظفرة رابعاً برصيد أربع نقطة. وجاءت البداية قوية من طرف الوصل الذي تقدم خلال الدقائق الأولى بنتيجة «3-1»، قبل أن يتمكن أصحاب الضيافة من تقليص الفارق تدريجياً وفرض التعادل «8-8»، ومن ثم التقدم مع نهاية الشوط الأول بفارق الهدفين وبنتيجة «14-12»، ليشهد الشوط الثاني عودة الوصل إلى نقطة التعادل بواقع «23-23»، قبل أن يحسم شباب الأهلي المباراة لمصلحته بنتيجة «27-25».