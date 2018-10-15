«أبوظبي 4» بطل منافسات «الإكس كات»

المصدر: شانغهاي - الإمارات اليوم

أحرز فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني، من خلال السباق الثاني في ثالث جولات بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، الذي أقيم أول من أمس، في مدينة شنغهاي الصينية، وحلق زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، بلقب السباق الثاني، في حين حل زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، في المركز الثاني، من خلال السباق، وجاء ثالثاً زورق «إتش بي أي» الفرنسي بقيادة فرانكيوس بينيلي وجوسيب سشاند، وأنهت زوارق أبوظبي المنافسة، التي استمرت 18 دورة كاملة من خلال السباق في أقل من ساعة، عبر بحيرة ديشوي التي شهدت المنافسة، وكانت اللجنة المنظمة قد عدّلت نتيجة السباق الأول بإعلان زورق «أبوظبي 5» الفائز في السباق الأول، لتكون الفرحة مضاعفة لفريق أبوظبي في هذه الجولة.

وقفزت زوارق أبوظبي بقوة في الترتيب العام للبطولة إلى الأمام، حيث أصبح زورق «أبوظبي 4» في المركز الثاني برصيد 143 نقطة، في حين تقدم زورق «أبوظبي 5» إلى المركز الثالث برصيد 132 نقطة خلف المتصدر حالياً زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، الذي يمتلك 163 نقطة، بعد أن حل في المركز الخامس.