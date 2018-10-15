الزرعوني: تنوّع الفائزين دليل قوة سباق الحمرية للدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

أكد رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدرّاجات، عبدالكريم الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، أن سباق الحمرية لفئة شباب الدرّاجات شهد منافسة قوية بين 50 درّاجاً، وأضاف: «للمرة الأولى نجد سباق يضم هذا العدد الكبير من الدرّاجين، وهو نتاج قرار رئيس الدولة الذي سمح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة من ممارسة الرياضية مع الأندية، فزادت قاعدة المشاركين وتنوّع الفائزين دليل على قوة المنافسة».

وكان اتحاد الدرّاجات قد نظم سباق الفردي العام لفئة الشباب لمسافة 50 كلم بمشاركة 50 درّاجاً، ونجح الدرّاج راشد احمد المنصوري من نادي التعاون، من الفوز بالمركز الأول، بينما حل في المركز الثاني ماجد اسحاق محمد، من نادي النصر، وجاء ثالثاً محمد خميس، من نادي التعاون.