لوفانور: المدرب الجديد «فيتامين تقوية»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب شباب الأهلي، المولدوفي هنريكي لوفانور، أنه لا يمكن تقييم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي سيحل بديلاً للمدرب التشيلي لويس سييرا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت ستتضح قيمة هذا القرار. وقال لوفانور لـ«الإمارات اليوم» إن التعاقد دوماً مع مدرب جديد، يعد مثل الحصول على «فيتامينات تقوية» بالنسبة لأي فريق، وأضاف: «يجب أن ننتظر حتى يظهر تأثير هذا التغيير، بينما وصفه بأنه يعد مثل التنشيط بالنسبة للفريق واللاعبين، والدخول في مرحلة جديدة، يأمل أن تكون إيجابية، وأن تتحسن معها نتائج شباب الأهلي في المباريات المقبلة».