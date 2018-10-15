مباريات الوحدة في ملعب بني ياس حتى بداية نوفمبر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة، في بيان رسمي، أمس، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيواصل خوض مبارياته في مختلف البطولات المحلية على استاد نادي بني ياس بالشامخة الجديدة بالعاصمة أبوظبي، لحين التأكد من جاهزية استاد آل نهيان لاستضافة المباريات عليه.

ولم تنتهِ بعد أعمال التطوير والتجديد التي بدأت في استاد آل نهيان، منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل استضافة إحدى مجموعات نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية السادسة عشرة التي تستضيفها الدولة في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين.

وأكد نادي الوحدة أنه من المتوقع خوض مباراته الأولى في استاد آل نهيان، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد، أمام فريق شباب الاهلي في الجولة السابعة لمنافسات مسابقة دوري المحترفين، التي تقام في الأول من نوفمبر المقبل لحين التأكد من الجاهزية التامة للاستاد، وإتمام التراخيص اللازمة لاستضافة المباريات.