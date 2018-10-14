ثنائية النوبي تقود شباب الأهلي لتخطي "البرتقالي"

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد اللاعب الشاب خلفان النوبي شباب الأهلي للفوز على عجمان بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد "البرتقالي" عند 4 نقاط.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد أحرزه اللاعب الشاب خلفان النوبي في الدقيقة 39، عندما استفاد من خطأ ارتكبه مدافع عجمان حسن زهران، وانفرد خلفان بالمرمى وسدد الكرة على يمين الحارس علي محمد.

أما الشوط الثاني فشهد تحسن أداء عجمان، إذ أهدر السنغالي مامي تيام فرصة لا تضيع أمام المرمى سددها فوق العارضة (54)، وفي الدقيقة 61 أحرز النيجيري ستانلي هدف التعادل لعجمان، مستغلاً كرة ارتدت من محمد جابر، وسددها ستانلي في المرمى.

ولم يهنأ "البرتقالي" بهدف التعادل كثيراً، بعدما قاد أحمد جشك هجمة رائعة، ومرر الكرة إلى خلفان النوبي الذي أضاف الهدف الثاني (63)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.





