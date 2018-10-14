وزير الرياضة المصري ضيفاً على ندوة «دبي للإبداع الـ 14»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عن مشاركة وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي في نسختها الـ14، التي ستنعقد 31 الجاري في فندق ميناء السلام، تحت شعار «تمكين الشباب في المجال الرياضي».

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجائزة، أمس، إن الوزير المصري سيتحدث في الندوة عن دور الشباب في صناعة المستقبل الرياضي، إذ ستتضمن محاور الجلسة، تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير القطاع الرياضي، ومدى التأثير الذي يحدثه في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: «تكمن أهمية مشاركة الوزير المصري متحدثاً رسمياً بالندوة، في كونه يتولى مسؤولية قطاع مهم وحيوي في بلاده، التي تتميز بتفوق رياضييها في المحافل الرياضية الدولية، كما تمتلك مصر قاعدة واسعة من الرياضيين، سواء على مستوى الهواية أو التنافس».

ولفت البيان: «رغم أن الوزير المصري تولى الحقيبة الوزارية منذ فترة قصيرة، إلا أن المبادرات الموجهة للشباب، التي أطلقها خلال هذه الفترة، جعلت اسمه يبرز على الساحة الرياضية في المنطقة، إذ وضع العديد من الخطط والبرامج التي يتوقع لها أن تنتقل بالقطاع الرياضي المصري إلى مرحلة تطور جديدة مليئة بالإنجازات، ومن أهمها برنامج الربط بين العلم والتطبيق عن طريق شباب الجامعات، الذي سيتم خلاله الدفع بسلسلة من الخطط والمشروعات لضمان تقديم خدمات رياضية بجودة عالية، وتوفير فرص متميزة لريادة الأعمال للشباب، وخطة استهداف استضافة مونديال 2030، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر».

وبجانب مسيرته العملية الحافلة، كان أشرف صبحي لاعب كاراتيه، وحصل على العديد من البطولات.