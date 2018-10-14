كايو: أرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، إنه يرغب في العودة إلى موطنه بعد نهاية مشواره مع «الزعيم»، الذي ينتهي بنهاية الموسم، وإنه حتى الآن لم يحدد النادي الذي قد ينضم إليه في البرازيل، فاتحاً بذلك الباب أمام الأندية البرازيلية الراغبة في الحصول على خدماته، كاشفاً في الوقت نفسه عن سعادته بارتباط اسمه بعملاق الدوري البرتغالي فريق بورتو، لكنه أشار إلى احترامه لعقده مع حامل لقب دوري الخليج العربي.

وأكد كايو في مقابلة مع صحيفة «غازيتا سبورتيفو» البرازيلية، أول من أمس، أن «كل لاعب كرة قدم لديه الرغبة في اللعب في الدوري البرازيلي، لأنه نافذة كبيرة مفتوحة على الدوريات الأوروبية، اللعب في الدوري هناك سيجعلني سعيداً بكل تأكيد، ليس لدي أي عرض حتى الآن، كما أنني ليست لدي أي نادي محدد أرغب في الانضمام إليه، بالنسبة إلي فإنني سأبذل قصارى جهدي مع أي فريق، وبالتأكيد سيكون من دواعي سروري اللعب في البرازيل».

وطمأن هداف فريق العين في الموسم الحالي في جميع المسابقات برصيد سبعة أهداف حتى الآن، جماهير «الزعيم»، وأكد أنه في الوقت الحالي مستمر مع العين، وقال: «أركز حالياً مع فريقي، نحن بصدد المشاركة في كأس العالم للأندية، وأرغب في تقديم كل ما عندي مع هذا الفريق، لست مشغولاً بالعروض، فهي متروكة لوكيل أعمالي، ما أعرفه هو أن علي التركيز داخل الملعب فقط».

ويدخل البرازيلي كايو لوكاس فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع العين بحلول يناير المقبل، ما قد يجعله يوقع لأي نادي، لكن سيتوجب عليه الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي ليستطيع الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وحول ارتباط اسمه بفريق بورتو، قال كايو لوكاس: «بالتأكيد بورتو ناد رائع، بالتأكيد أنا سعيد بارتباط اسمي بهذا النادي، اللعب في أوروبا حلم لكل لاعب، ولكن بالنسبة إلي أحترم عقدي مع فريق العين».