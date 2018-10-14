«أدنوك» تنضم إلى رعاة مهرجان دلما للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وقّع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وشركة أدنوك اتفاقية شراكة، ترعى بموجبها «أدنوك» مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه النادي من 25 إلى 29 الجاري، ضمن احتفالات الدولة بعام زايد.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، أحمد ثاني الرميثي، ومدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «أدنوك»، غنام بطي المزروعي.

وتعد اتفاقية رعاية «أدنوك» هي الثالثة للمهرجان، في ظل تواصل الدور المجتمعي للمؤسسات والهيئات الوطنية لدعم الحدث الذي يحظى باهتمام كبير على مستوى الدولة، إذ كان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد وقّع، في وقت سابق، عقود رعاية للمهرجان مع مجموعة الربيع والمسعود للسيارات.