بني ياس يطمع في النقطة الـ 7

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يحلّ، اليوم، بني ياس ضيفاً على كلباء الساعة الخامسة وخمس دقائق عصراً، ضمن رابع جولات كأس الخليج العربي. وتزيد قوة المباراة بالنظر إلى تقارب نقاط الفريقين، إذ يمتلك بني ياس أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث للنمور في ثلاث مباريات.

وفوز السماوي اليوم سيقرّبه أكثر من التأهل، في المقابل فوز كلباء ينعش من آماله بانتظار بقية الجولات.

واعتبر مدرب كلباء الإيطالي فيفياني، في مؤتمر صحافي مباريات الكأس خير إعداد للدوري. أما مدرب بني ياس غوريتش، فقال في المؤتمر الصحافي إن كل اللاعبين جاهزون باستثناء غياب أحمد دادا وفواز عوانة، وإن الفريق مصرّ على الفوز اليوم.