مهاجما المنتخب مبخوت وأحمد خليل يغادران معسكر برشلونة

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكر اتحاد كرة القدم على صفحته عبر" توتير" أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، قرار عودة مهاجمي المنتخب علي مبخوت وأحمد خليل والمدافع محمد أحمد الى الإمارات قادمين من معسكر المنتخب الذي يقام حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية تحضيرا لكأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل وذلك لمواصلة برنامجهم العلاجي مع أنديتهم بالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب، لكن لم يتم الكشف عن الإصابة التي تعرض لها هؤلاء اللاعبون. وفترة العلاج، علما بأن مبخوت وخليل لم يشاركا في مباراة المنتخب الودية الأخيرة أمام هندوراس.

ويشكل كل من مبخوت وأحمد خليل القوة الهجومية الضاربة في صفوف المنتخب نظرا للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها كل منهما.

ويستعد المنتخب لخوض مباراته الودية المقبلة أمام فنزويلا.