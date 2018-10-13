«المسعود» راعياً لسباق دلما للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت توقيع اتفاقية رعاية، أول من أمس، مع مجموعة المسعود للسيارات لرعاية مهرجان دلما التراثي البحري في نسخته الثانية للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام من 25 إلى 29 الجاري بجزيرة دلما التاريخية، وذلك في إطار احتفالات الدولة بـ«عام زايد 2018»، ويبلغ مجموع جوائزه 25 مليون درهم، ستمنح لأصحاب المراكز من الأول حتى الفائز رقم 100، وفقاً للترتيب العام للمشاركين في السباق.

ووقع اتفاقية الرعاية أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم المهرجان، ممثلاً عن النادي، وطارق المسعود، رئيس مجلس إدارة المسعود، ممثلاً عن الشركة الراعية، وتم توقيع الاتفاقية بمقر مجموعة المسعود للسيارات.

وهذه هي الرعاية الثانية التي يتم توقيعها من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت لرعاية السباق، بعد أن تم توقيع اتفاقية مماثلة مع مجموعة الربيع مطلع الأسبوع الماضي.

ويعدّ سباق دلما هو الأغلى والأعلى قيمة من حيث الجوائز التي تبلغ 25 مليون درهم، إضافة إلى أنه الأطول في تاريخ سباقات فئة 60 قدماً، الذي تقدر مسافته بـ80 ميلاً بحرياً تم تقسيمها على مرحلتين.