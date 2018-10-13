الوصل يوجّه 3 رسائل بعد الإعلان عن استمرار كونتيروس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي الوصل عن استمرار المدرب الأرجنتيني، غوستافو كونتيروس، في منصبه مدرباً لـ«الإمبراطور»، لتغلق شركة الكرة الوصلاوية الباب أمام الأنباء التي أشارت إلى أنه سيتم الاستغناء عن كونتيروس، بسبب النتائج السلبية التي حققها مع «الفهود»، والتعاقد مع مدرب جديد، إذ تم تداول أكثر من اسم، يتقدمهم الأرجنتيني غابرييل كالديرون.

ووجهت شركة الوصل لكرة القدم ثلاث رسائل من خلال إصدار بيان صحافي، أبرزها الحفاظ على استقرار «الأصفر»، والتركيز على دعم مسيرة الفريق والمدرب الأرجنتيني، أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى جمهور الوصل، بضرورة دعم الفريق، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تلاحق «الإمبراطور»، وأخيراً رسالة موجهة إلى وسائل الإعلام بعدم تداول أخبار خاصة بالوصل من دون العودة إلى القنوات الرسمية الخاصة بالنادي، وأعلنت شركة الكرة الوصلاوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات، بشأن الاستغناء عن المدرب غوستافو كونتيروس.

وذكرت الشركة، في البيان أنه: «انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمبدأ الشفافية والصدقية في طرح الحقائق، فإن شركة الوصل لكرة القدم تود أن توضح للشارع الرياضي بشكل عام، وجمهور الوصل العزيز بشكل خاص، حقيقة ما يثار حالياً من أخبار وتصريحات ليس لها أي أساس من الصحة، متعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي».

وأضافت: «يستنكر مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من بث شائعات وأكاذيب حول النادي ومنتسبيه، وعليه فإن إدارة شركة الكرة بالنادي تؤكد عدم صحة الأخبار التي ترددت في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد النادي مع مدير فني جديد، وأن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مستمر في قيادة الفريق الأول، خلال المرحلة المقبلة».

وتابعت: «شركة الكرة تكرر الدعوة إلى الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً إلى الترفع في القول والفعل، وتحري الدقة والصدق والالتزام بالمعايير المهنية في ما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي وكل منتسبيه خلال هذه المرحلة المهمة، مجددين إعلاننا السابق بأن الجهة الوحيدة المخولة الحديث عن النادي وأخباره متمثلة في المتحدث الرسمي أو مكتب الإعلامي للنادي أو رئيس مجلس الإدارة فقط، ومن ثم فلا صحة لهذه الأخبار التي ترددت أخيراً، والتي نرفضها شكلاً وموضوعاً».

وختمت: «شركة الكرة بالنادي قد كلفت محاميها باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يروج مثل هذه الشائعات المغرضة التي تستهدف النادي، وتسعى إلى عرقلة مسيرته خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل حفظ كل حقوق النادي وجماهيره».

يذكر أن نتائج الوصل تراجعت مع المدرب غوستافو كونتيروس، رغم البداية القوية بالتعادل مع الاتحاد السعودي في عقر داره 1-1، في ذهاب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، والفوز على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، إلا أن «الإمبراطور» تراجع بعد ذلك وخسر مباراتين في الدوري أمام الوحدة والظفرة وتعادل أمام بني ياس، وحقق الفوز على الإمارات، بينما خسر «الفهود» مرتين في كأس الخليج العربي أمام الوحدة وشباب الأهلي، وتعادل مع اتحاد كلباء، في المقابل تأهل لدور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الاتحاد السعودي، بالتعادل في لقاء الإياب من دون أهداف.

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مباريات قاد خلالها كونتيروس الوصل، لكنه حقق انتصارين فقط.