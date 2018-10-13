عبدالباسط محمد: مطر أثبت أن العمر رقم لا قيمة له

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

أثنى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالباسط محمد، على المستوى الذي يقدمه نجم العنابي إسماعيل مطر هذا الموسم، مشدداً على أن اختيار اللاعب لتشكيلة الأبيض التي تقيم معسكراً حالياً في برشلونة، على الرغم من بلوغه عامه الـ35، لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وكان إسماعيل مطر قد شارك في ودية هندوراس أول من أمس، وصنع هدف التعادل الذي سجله عمر عبدالرحمن. وقال عبدالباسط لـ«الإمارات اليوم»: «لم يفاجئني قرار مدرب المنتخب زاكروني باستدعاء مطر، فاللاعب يقدم أفضل مستوياته، وأثبت عملياً أن العمر مجرد رقم لا قيمة له».

وكشف مدير فريق الوحدة النقاب عن سر التألق الدائم لمطر، مشدداً على أنه «من اللاعبين الملتزمين، فهو يؤدي تدريبات إضافية بشكل يومي عقب مران الفريق، إذ يقضي أوقاتاً طويلة داخل النادي الصحي، إضافة إلى حفاظه على برنامج التغذية والنوم في أوقات مبكرة، وكلها أمور تجعل لاعب كرة القدم يؤدي بشكل متميز، بصرف النظر عن العمر أو السن».

وبيّن: «كوني لاعب كرة قدم سابقاً، أستطيع القول إن أي لاعب يُبرز خلال التجمعات أو المعسكرات ثم يتراجع مستواه بعد ذلك فهذا يعني وجود خلل لدى اللاعب متعلق ببرنامج غذائه أو جرعات النوم السليمة، التي أقصد بها النوم في أوقات مبكرة، وليس عدد الساعات».

وأعرب عبدالباسط عن ثقته بأن يواصل مطر تألقه مع المنتخب، كما يفعل حالياً مع الوحدة. وقال: «الأبيض بحاجة للاعب بخبرات وموهبة مطر، فهو عنصر مهم لأي فريق، ومثال فعال للعناصر الشابة للاقتداء به، سواء من الناحية النفسية أو الفنية».

وكان مطر قد أكمل مباراته الدولية الـ70 أمام هندوراس، وقد تألق بشكل لافت بعد عودته مجدداً لتشكيلة الأبيض.

وحافظ لاعب الوحدة على مكانه في تشكيلة الفريق الوطني كلاعب أساسي في 56 مباراة، وحل بديلاً في 14 مباراة فقط.

وبلغ عدد دقائق اللعب التي ظهر فيها مطر مع الفريق الوطني 5175 دقيقة، إذ سجل 19 هدفاً، كان أبرزها هدفه في مرمى المنتخب السعودي، في «خليجي 18»، التي توج الأبيض بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

لاعبون شباب جدد يظهرون مع الوحدة أمام دبا

أكد مدير فريق الوحدة، عبدالباسط محمد، أن سياسة تدوير اللاعبين في كأس الخليج العربي ستستمر في مباراة دبا المقبلة. وقال إنهم عازمون على الاستعانة باللاعبين الشبان، نظراً لوجود تسعة لاعبين في تشكيلة الفرق الوطنية، وأن عدداً من الشباب الجدد سيظهرون في هذا اللقاء.

إسماعيل مطر أكمل المباراة الـ70 مع المنتخب في لقاء هندوراس أول من أمس.