المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عزاء

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومنتسبوه، عبر حساب الاتحاد في «تويتر» بالتعازي، إلى نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق سعيد عبيد الطنيجي، لوفاة والدته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

غولف

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الغولف بصدد الإعلان عن استضافة الدولة لنهائي بطولة العالم للاعبين الهواة المصنفين عالمياً لكل من فئات الرجال والسيدات والناشئين، المقامة بإشراف النادي الملكي القديم في بريطانيا، ويتنافس على لقبها أبطال عالميين.

تكريم

كرّم مديرُ أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، الدكتورَ موسى عباس، تقديراً لجهوده المتواصلة مع الأكاديمية من خلال نشر أخبار ونتائج المباريات التي تقيمها الأكاديمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.