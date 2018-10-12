25 مليون درهم جوائز سباق دلما للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يتواصل التسجيل بإقبال كبير في نادي أبوظبي للرياضــــــات الشراعية واليخوت بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، استعــــــــــــداداً للمشـــــاركـــــــــة في سبــــــــاق دلما الثاني للمسافات الطويلة للمحامل الشراعــــــية فئة 60 قدماً.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مبلغ 25 مليون درهم كجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأولى، ويشمل التكريم حتى الفائز رقم 100 حسب الترتيب العام للمشاركين في السباق.

وينظم النادي السباق بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ومجلس أبوظبي الرياضي من 25 إلى 29 الجاري، في إطار احتفالات الدولة بـ«عام زايد 2018».