21 ضربة فوق المعدل للهاجري في أولمبياد الشباب

المصدر: بوينس آيرس - الإمارات اليوم

خاض لاعب المنتخب الوطني للغولف، محمد عادل الهاجري، منافسات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الفردي لفئة الرجال، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب المقامة حالياً في الأرجنتين.

وأحرز الهاجري 21 ضربة فوق المعدل في كلا الجولتين، ويتبقى له الجولة الثالثة والأخيرة التي تشهد تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما خاضت اللاعبة ريما الحلو الجولتين الأولى والثانية بمسابقة فردي السيدات، وحققت 32 ضربة فوق المعدل، ويتبقى لها كذلك جولة واحدة.

ويخوض اليوم نجم المنتخب عمر المرزوقي منافسات الفردي بمسابقة الحواجز، كما تلعب غداً رباعة المنتخب الوطني مي المدني بوزن فوق 63 كغم.