الشارقة والنصر ينشدان صدارة كأس اليد من بوابتي الوحدة وبني ياس

المصدر: جوني جبور - دبي

يأمل فريقا الشارقة والنصر فضّ شراكتهما في صدارة المجموعة الأولى لمسابقة كأس الإمارات لكرة اليد، عندما يحل الوحدة ضيفاً على الملك في الخامسة والنصف عصراً، فيما يواجه العميد مضيّفه بني ياس، ضمن الجولة الختامية من الدور الأول.

ويتشارك النصر والشارقة برصيد ثماني نقاط، وتبدو مهمتهما أكثر سهولة في مواجهتي اليوم، مقارنة بمهمتي أصحاب الضيافة بني ياس والوحدة الساعين لاستثمار عاملي الأرض والجمهور نحو تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزيهما على سلّم ترتيب فرق المجموعة، قبيل معاودتهما 16 الشهر الجاري دخول الدور الثاني من البطولة، خصوصاً أن كلاً من بني ياس والوحدة يتشاركان المركز الأخير في فرق المجموعة برصيد أربع نقاط مع منح فارق الأهداف الأفضلية للسماوي.

ويعوّل مدرب الشارقة، الجزائري صالح بوشكريو، في لقاء فريقه أمام الوحدة، على فارق الخبرات الذي يصب في مصلحة الملك مقارنة بالعنابي الذي يسجل لاعبوه ظهورهم الأول في مسابقات فرق الرجال.