رامون دياز يبحث عن نادٍ في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، يرغب في خوض تجربة تدريب أحد أندية دوري الخليج العربي، وذلك بعدما عرض وكيل أعماله وابنه، إيمليانو، اسم المدرب الأرجنتيني على إدارة أكثر من نادٍ يفكر في التعاقد مع مدرب جديد. وكان اسم رامون دياز مطروحاً بقوة لتدريب شباب الأهلي، عقب نهاية الموسم الماضي، ولكن مغالاته في طلباته المادية، جعلت إدارة النادي تصرف النظر عن التعاقد معه، والأمر نفسه بالنسبة لنادي الوصل الذي استبعد المدرب الأرجنتيني من ضمن خياراته للسبب ذاته. وتعاقد دياز مع الاتحاد السعودي، قبل أن يستغني «النمور» عن خدماته قبل مواجهة الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال، الشهر الماضي، وذلك بسبب عدم تحقيق الفريق أي فوز، وخسارته لقب كأس السوبر السعودي، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.