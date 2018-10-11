فرع جديد لمدارس مانشستر سيتي في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يطلق نادي مانشستر سيتي فرعاً جديداً لمدارس السيتي لكرة القدم في دبي، لينقل أسلوب «السيتيزن» إلى عشاق كرة القدم في دبي، وتقام الحصص التدريبية تحت إشراف كادر فني مميز من أكاديمية السيتي، ممن عملوا مع الفريق الأول، ويمتلكون في سجلاتهم مشاركات مميزة مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى الكادر الفني لمدارس السيتي لكرة القدم دبي تقديم دروس تعزز قدرات اللاعبين الصغار، وتصنع منهم نجوماً في عالم الساحرة المستديرة، وتستقطب المدارس منذ تأسسها عام 2011 نحو 1000 طفل أسبوعياً، ضمن البرامج التدريبية التي تقام تحت إشراف 15 مدرباً مؤهلاً.