157 مشاركاً في سباق اتحاد الدراجات بخورفكان

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

نظّم اتحاد الدراجات في منطقة الزبارة (خورفكان) بالشارقة سباق الفردي عام لفئات الناشئين 21 كلم، والأشبال 10 كلم، والبراعم خمسة كلم، والإناث لمسافة 21 كلم، وشارك في السباق 157 دراجاً يمثلون أندية الدولة ضمن البطولات والسباقات التي ينظمها الاتحاد في أنشطته المحلية، وجاءت نتائج السباقات في فئة الناشئين بفوز عبدالله جاسم آل علي من نادي العربي بالمركز الأول، بزمن 35 دقيقة و15 ثانية، وبمعدل سرعة بلغ 35 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني عبدالله شعيب من نادي التعاون، وحل ثالثاً صفر محمد حسن من نادي النصر.

وفي فئة الأشبال، فاز عيسى عبدالله درويش من نادي النصر بالمركز الأول، بزمن قدره 17 دقيقة و20 ثانية، وفي فئة البراعم فاز علي أحمد نصراني من نادي الشارقة بالمركز الأول، بزمن 11 دقيقة وخمس دقيقة.

وفي فئة الإناث، فازت بالمركز الأول فرح المري من فريق جميرا، وجاءت في المركز الثاني مريم الشحي من نادي أبوظبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب خلود الظاهري من نادي أبوظبي أيضاً.