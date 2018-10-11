منتخب بناء الأجسام إلى مقدونيا للمشاركة في كأس الاتحاد الدولي

المصدر: محمد فاضل - دبي

يتطلع منتخب بناء الأجسام إلى تحقيق إنجازات ونيل ميداليات ملوّنة، خلال مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الدولي لبناء الاجسام (دايموند مقدونيا)، التي تقام في الفترة من 13 إلى 15 الجاري، قبل أن يتوجه إلى روسيا للمشاركة في «غراند بريكس روسيا الدولية»، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 21 الجاري.

وسيغادر المنتخب اليوم عبر مطار دبي الدولي إلى مقدونيا، بهدف تحقيق إنجازات جديدة تضاف للميداليات التي تحققت في «عام زايد»، ويتراس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أحمد جوهر، والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي، ويساعده الماس البلوشي، و13 لاعباً، في الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام، هم: حمد الشامسي وشعيب ربيع وعبدالله الشحي ومصطفى البلوشي وهادف السويدي وموسى البلوشي ومشاري جمعة، وعبدالله المرزوقي وأحمد رستم وبدر خوروه وعبدالله رستمو وفهد الجنيبي وفهد الجهوري.

بدوره، قال رئيس البعثة، أحمد جوهر، لـ«الإمارات اليوم»: «تعدّ البطولتان المقبلتان أقوى البطولات على مستوى العالم، ويشارك فيها أفضل اللاعبين، إلا أن ذلك لايمنع أن ننافس على الميداليات الملوّنة، ونتطلع الى تحقيق الأفضل، خصوصاً في بطولة مقدونيا، وقد تم الاستعداد بشكل مميز ونحن متفائلون».