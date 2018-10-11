الأردن بطل كأس زايد الجامعية لكرة الصالات

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

توّج منتخب الأردن بكأس بطولة زايد الجامعية لكرة القدم للصالات، بعد تغلبه على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة بأبوظبي.

وأقيمت البطولة على مدى ستة أيام، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بالتنسيق مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وفاز المنتخب المصري بالمركز الثالث، بعد تغلبه على المنتخب السعودي 5/ 3 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت المباراة النهائية للبطولة بين المنتخبين الأردني والكويتي إثارة بالغة، وامتدت إلى شوطين إضافيين، وشهدت حضوراً جماهيرياً.