أقوى رجل في العالم يشارك بمعرض دبي لكمال الأجسام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض دبي لكمال الأجسام، خلال الفترة من السابع إلى الثامن من ديسمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. ويتميز المعرض، الذي يعدّ رائداً في مجال اللياقة وكمال الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، بحضور استثنائي لكوكبة من أبطال «مستر أولمبيا» وحامل لقب أقوى رجل في العالم أربع مرات، إلى جانب العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن عرض استثنائي يلبي تطلعات عشاق الرياضة وكمال الأجسام في المنطقة.

ويُنظم معرض دبي لكمال الأجسام 2018، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويُقام بالتوازي مع النسخة الجديدة من معرض دبي للنشاط والحيوية، الذي يُجسد مفهوماً جديداً للأنشطة الرياضية، وأصبح الآن إحدى الفعاليات العالمية الرائدة في مجال أسلوب الحياة النشطة في المنطقة.

وستشهد دورة العام الجاري من المعرض مشاركة البطل الأميركي براين شو، حامل لقب أقوى رجل في العالم لأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، الرياضي الوحيد في العالم الذي أحرز لقب بطولتي أقوى رجل في العالم، وبطولة «آرنولد سترونج مان كلاسيك» خلال العام نفسه، وذلك مرتين خلال عامي 2011 و2015. وسيرافق براين، خلال معرض دبي لكمال الأجسام، نخبة من حاملي لقب «مستر أولمبيا» لمرات عدة، منهم روني كولمان وجاي كاتلر، إضافة إلى دوريان ييتس.