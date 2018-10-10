الوحدة يهزم عجمان ويبتعد بصدارة الكأس بالعلامة الكاملة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

ابتعد فريق الوحدة بصدارة المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على مستضيفه عجمان، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة الثالثة من البطولة.

ورفع العنابي رصيده إلى النقطة التاسعة محققاً «العلامة الكاملة» في ثلاث مباريات، في حين تجمد رصيد البرتقالي عند أربع نقاط فقط.

ويدين فريق الوحدة بهذا الانتصار إلى لاعبه البرازيلي ليوناردو دي سوزا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (42).

وجاءت بداية الشوط الأول متواضعة من الجانبين، إذ انحصر اللعب في وسط الميدان دون تهديد حقيقي على المرميين، إلى أن جاءت الدقيقة 23 التي شهدت فرصة هدف مُحقق للبرتقالي، عندما توغل سعود فرج ووزّع كرة إلى زميله عبدالرحمن أحمد، وهو على بوابة المرمى، لكن الأخير رفض الهدية ووضع الكرة فوق العارضة.

وردّ الوحدة بهجمة معاكسة، عندما مرر تيغالي، كرة وضعت مراد باتنا في انفراد مع الحارس، لكن اللاعب المغربي لم يُحسن استغلال الفرصة على النحو المطلوب (25).

وجاءت الانفراجة عن طريق ليوناردو، الذي سدد كرة متقنة من خارج الصندوق، باغتت الحارس حمد خالد، وسكنت شباكه.

ودانت السيطرة في الشوط الثاني لمصلحة الوحدة، دون أن يكون لأصحاب الأرض أي وجود مؤثر في مرمى الحارس راشد علي.

وكاد مراد باتنا أن يعزز من تقدم فريقه عندما سدد كرة قوية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة قبل أن تستقر خارج الملعب.

وانتفض البرتقالي مع الدقيقة 65، عندما أضاع حسين عبدالرحمن، فرصة إدراك التعادل من ضربة رأس وهو قريب من المرمى.

وعادت خطورة أصحاب الأرض لتظهر مجدداً بعدها بثلاث دقائق، عن طريق سعود فرج الذي حول توزيعة محمد أحمد بمحاذاة القائم (68).