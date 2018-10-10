شباب الأهلي والشارقة ينهيان تمهيدي كأس السلة في الصدارة

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتلى فريقا شباب الأهلي والشارقة صدارة مجموعتي الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، التي أسدل الستار عليها أول من أمس بجولتها الخامسة والختامية، إذ نجح شباب الأهلي في حسم لقاء قمة المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه النصر «78-75»، قبل أن يؤكد الملك أحقيته بالمركز الأول وصدارة مجموعته الثانية بفوزه على الوصل «91-71» في المباراة التي جمعتهما على الصالة النهيانية في مدينة العين.

كما شهدت الجولة، وعلى صالتي شباب الأهلي والنهيانية، تأمين كل من بني ياس والبطائح لمركزهما الثالث في كلتا المجموعتين، عقب فوز السماوي على الوحدة «105-73»، وحصد البطائح لانتصارٍ عريض على حساب مضيفه العين «76-48».

وبنتائج الجولة الأخيرة في الدور التمهيدي، حقق فريقا شباب الأهلي والشارقة العلامة الكاملة، وأكدا أحقيتهما بصدارة مجموعتيهما الأولى والثانية برصيد ثماني نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن كل من النصر والوصل اللذين اكتفيا بمركز وصافتي المجموعتين، فيما أهدى انتصارا بني ياس والبطائح الفريقين تأمين مركزهما الثالث لكلتا المجموعتين برصد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة والظفرة اللذين حجزا آخرة البطاقات المؤهلة للدور ربع النهائي بحلولهما في المركز الرابع لمجموعتيهما، ليودع الوحدة والعين البطولة من بوابة الدور التمهيدي بحلولهما خامسين في مجموعتيهما بالرصيد ذاته البالغ أربع نقاط.

وفي تفاصيل جولة ختام التمهيدي، وفي مباراة متقاربة المستوى انتهت فترتها الأولى بالتعادل «17-17»، عرف شباب الأهلي كيفية حسم لقاء قمة المجموعة الأولى في مواجهة النصر بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة «19-16 و23-22»، اللتين كانتا كفيلتين لأصحاب الضيافة بالصمود بوجه الصحوة المتأخرة للنصر في الفترة الرابعة التي حسمها لصالحه «21-19» ولم تكن كافية له للعودة بنتيجة المباراة.

وفي لقاء قمة المجموعة الثانية، عانى الشارقة خلال مراحل الشوط الأول من لقائه أمام الوصل الذي انتهى لمصلحة الملك بفارق نقطة وحدة «42-41»، قبل أن ينجح الشارقة في الشوط الثاني بالابتعاد بفارق النقاط تدريجياً، وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة «22-9 و27-21».