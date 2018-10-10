دبا وكلباء.. مباراة هدفها أكبر من 3 نقاط

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي، عند الساعة 5:05 عصر اليوم، المباراة التي ستجمع دبا الفجيرة مع اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، في مباراة تختلف عن مواجهات الفريقين السابقة، ويبلغ رصيد النمور نقطة من مباراتين، إذ تعادل أمام الوصل من دون أهداف، وخسر أمام عجمان 4-1، بينما يخلو رصيد النواخذة من النقاط، حيث لعب مباراة واحدة خسرها أمام بني ياس 3-صفر، ويتطلع مدربا الفريقين إلى تحقيق أهداف جديدة قبل المباراة التي سيخوضها دبا الفجيرة أمام شباب الأهلي، واتحاد كلباء أمام الفجيرة في دوري الخليج العربي، ما يجعل من مواجهة اليوم أكبر من مباراة هدفها النقاط الثلاث، حيث يأمل دبا الفجيرة في البحث عن التشكيلة المناسبة من خلال هذه المواجهة لاستكمال مباريات دوري الخليج العربي، بعد أن شهدت مبارياته السابقة عدم الاستقرار على تشكيلة واحدة، بينما يسعى اتحاد كلباء إلى الدفع بعدد من لاعبيه الأساسيين الذين لم تسنح لهم فرصة اللعب في المباريات الماضية.